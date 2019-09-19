Kalp yetersizliğinde erken teşhis önemli

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yetersizliğine dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla Özel Adana Acıbadem Hastanesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Hastane çalışanları, hasta ve hasta yakınlarının katıldığı toplantıda Özel Adana Acıbadem Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Deniz, kalp yetersizliğinin belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı. Toplumda sık görülen bir hastalık olan kalp yetersizliği, kalp performansının azalmasına bağlı olarak, kalbin doku ve organlara gereken kanı gönderememesi sonucunda ortaya çıkıyor. Kalp yetersizliği kalp damarlarında daralma, kalp krizi, çarpıntı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. Kalp yetersizliği tedavisinin mümkün olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Deniz: "Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleriyle hastalar sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebiliyor. Bu nedenle kalp yetersizliği hastalığı için toplumda bilinç oluşturmayı hedefliyoruz." diyerek bilgilendirme toplantıları düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.