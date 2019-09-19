Karataş Belediyesi aş evi temelini attı

BUGÜN NELER OLDU

Karataş Belediyesi tarafından her gün 150 ailenin yararlanacağı aş evinin temelini attı. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz aş evinin kısa süre içerisinde hizmete gireceğini belirterek, "Projenin hızlı bir şekilde faaliyete geçirilmesi yönünde ekiplerimiz var gücü ile çalışmaktadır. İnanıyorum ki halkımız başlattığımız bu çalışmayı destekleyecek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yataklarına huzur içerisinde girmeleri yönünde bizleri yalnız bırakmayacak ve katkıda bulunacaklardır" dedi.