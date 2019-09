Korkuyorum

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da önceki gün tartışma yaşadığı iki şehir eşkıyasının saldırısına uğraması sonucu yüzüne yanıcı madde atılarak yakılmak istenen ve beyzbol sopasıyla darp edilen kafe işletmecisi Ebru Berköz Karaca (48), iki saldırganın serbest kalmasına büyük tepki gösterdi. Şu an ölümle burun buruna yaşadığını ifade eden Karaca, "Emine Bulut'un kaderini yaşayacağım galiba. Beni yeniden o hale sokacaklar. Ama ben ölmek istemiyorum. Kızım için, torunum için, insanlara faydalı olmayı sürdürebilmek için yaşamak istiyorum" dedi.İddiaya göre, Ebru Berköz Karaca 5 yıl önce Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir kafe devraldı. 5 yıldır kafeyi işleten Karaca, kendi kafesinin yanında bulunan bir mekanda mekan sahibinin uyuşturucu kullandırdığı gerekçesiyle karakola ve savcılığa şikayette bulundu. Bunun üzerine mekan sahibi Levent G. ile Doğan G. 2,5 ay önce Karaca'nın iş yerini basarak ölüm tehdidiyle çalışanları dışarı çıkarıp, mekanına el koydu. Bunun üzerine Karaca, durumu Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi. Savcılık kafenin anahtarına el koyarak soruşturma başlattı. Mekan sahibi ve adamları kapının kilidini değiştirerek Karaca'ya ait kafeyi tekrar kullanıma açtı. Durumu savcılığa bildiren Karaca, bu sefer de şikayetini geri çekmesi için ölüm tehditleri aldı. Önceki gece Ebru Berköz Karaca'nın bulunduğu otomobilin önünü kesen Levent G., Doğan G ve İsmail A. genç kadını otomobillerine alıp uzaklaştılar.Adnan Menderes Bulvarı'ndaki adaya giden üç kişi iddiaya göre Karaca'yı sopayla darp ettikten sonra, diz çöktürüp yüzüne ve vücuduna yanıcı madde döktü. Karaca'nın bağırıp yardım istemesi üzerine üç kişi otomobile binip kaçtı. Kendi imkanlarıyla yakınlarını arayan ve hastaneye götürülen Karaca, tedavisinin ardından taburcu oldu. Polis, olaydan sonra Karaca'yı darp eden Levent G., Doğan G.'yi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli serbest kaldı.Önce beyzbol sopasıyla darp edilen, daha sonra üzerine yanıcı madde dökülerek yakılmak istenen Ebru Berköz Karaca, saldırganların serbest kalmasına tepki gösterdi. Saldırganların kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini kaydeden Karaca, "Şimdi ellerini kollarına sallayarak dışarda gezecekler. Ben nasıl dışarı çıkacağım. Ölümü ensemde hissedeceğim. Şu an korku içinde yaşıyorum. Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum" diye konuştu.Serbest kalan zanlılardan Levent G.'nin ifadesinde, "O yer bizimdi ve kendisine 500 bin liraya sattık. Paramızı vermedi. Üzerine arsamızı başka kişiye satmaya kalkıştı. İşyerimi boyamaya gidiyordum. Ebru Berköz Karaca'yı gördüm. Kendisiyle tartıştık. Bu sırada boya kadının üzerine döküldü. Kendisine beyzbol sopasıyla vurmadık. Ayrıca kendisini yakma teşebbüsünden bulunmadık. Her şey adalet önünde açığa çıkacak" dediği öğrenildi.