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Levent Eriş: Ne Bucası! Adanaspor’un neferiyim

Bucaspor ile anlaştığı iddiaları çıkan teknik adam net konuştu

Giriş Tarihi: 19.9.2019
Levent Eriş: Ne Bucası! Adanaspor’un neferiyim
TFF 1. Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Adanaspor hazırlıklarını sürdürüyor. Erzurum'da kampa giren turuncu-beyazlı ekipte teknik direktör 57. yaş gününü futbolcularıyla birlikte kutladı. Levent Eriş, Bucaspor ile anlaştığı yolunda çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Takımla birlikte Erzurum'da olduğunu ve Adanaspor'da görevinin başında olduğunu belirten Eriş, "Ben Adanaspor'un sadece sözleşmeli antrenörü değilim Adanaspor'a gönül vermiş, Bayram Akgül'e sevgisi ve saygısı sonsuz olan bir insanım. O yüzden de bu çıkan haberlerin hiç biriyle bir alakam yoktur. Ben Adanaspor'un neferiyim. Allahın izniyle Adanaspor'u şampiyon yapacağız" diye konuştu.
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Levent Eriş: Ne Bucası! Adanaspor’un neferiyim
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