Levent Eriş: Ne Bucası! Adanaspor’un neferiyim

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'in 5. haftasında yarın deplasmandaile karşılaşacak olanhazırlıklarını sürdürüyor.'da kampa giren turuncu-beyazlı ekipte teknik direktör 57. yaş gününü futbolcularıyla birlikte kutladı.Takımla birlikte Erzurum'da olduğunu ve Adanaspor'da görevinin başında olduğunu belirten Eriş,diye konuştu.