Levent Eriş: Ne Bucası! Adanaspor’un neferiyim

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FF 1. Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile karşılaşacak olan Adanaspor
hazırlıklarını sürdürüyor. Erzurum
'da kampa giren turuncu-beyazlı ekipte teknik direktör 57. yaş gününü futbolcularıyla birlikte kutladı. Levent Eriş, Bucaspor ile anlaştığı yolunda çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.
Takımla birlikte Erzurum'da olduğunu ve Adanaspor'da görevinin başında olduğunu belirten Eriş, "Ben Adanaspor'un sadece sözleşmeli antrenörü değilim Adanaspor'a gönül vermiş, Bayram Akgül'e sevgisi ve saygısı sonsuz olan bir insanım. O yüzden de bu çıkan haberlerin hiç biriyle bir alakam yoktur. Ben Adanaspor'un neferiyim. Allahın izniyle Adanaspor'u şampiyon yapacağız"
diye konuştu.