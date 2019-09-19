Orman yangını kontrol atına alındı

BUGÜN NELER OLDU

HATAY'IN Antakya ilçesinde 25 farklı noktada çıkan orman yangınının 24'ü kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkilerinde 25 farklı noktada aynı anda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çevre illerden de gelen 40 arazöz, 20 su tankı, 10 iş makinesi ve 250 personel ekip sevk edildi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 24 noktadaki yangının kontrol altına alındığını söyledi. Ketmen, yangının çıkış nedenini henüz belirleyemediklerini belirtti.