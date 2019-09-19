Sadece ‘Mucize’ hayatta kaldı

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Mersin'in Mut ilçesinde çuvala konulup kuyuya atıldığı öne sürülen 4 köpek yavrusundan üçü telef oldu. Kayabaş Mahallesi sakinleri çevrede bulunan bir su kuyusundan köpek sesleri duyması üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, ağzı kapalı çuvala konulduğu belirlenen 4 köpek yavrusunu 35 metrelik kuyudan çıkardı. Ekipler, iki yavrunun telef olduğunu belirledi. Bitkin durumda bulunan iki köpek ise yakın yerleşim yerindeki keçilerden sağılan sütün içirilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü. Burada görevli veteriner hekimler, köpekleri tedaviye alarak tüylerindeki kurtçuk ve parazitleri temizledi ancak yavrulardan biri daha telef oldu. Su kaybı yaşadığı ve günlerce besinsiz kaldığı tespit edilen köpeklerden biri ise hayata tutundu. Köpek yavrusuna veteriner hekimler tarafından "Mucize" adı verildi.