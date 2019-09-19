Sevgililer oyaladı anne boş durmadı

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kızı ve kızının erkek arkadaşının oyladığı kuyumcudan bin 500 lira değerinde yüzük çaldığı ileri sürülen Sevil A., yakalandı. Kuyumcudaki hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişiden yüzüğü çaldığı iddia edilen Sevil A., "İhtiyacım vardı, onun için çaldım. Sonra da sattım" diyerek kendisini savundu.Olay Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre; Sevil A. (52), kızı Kibar K. (18) ve kızının sevgilisi Şehmuz G. (26) ile birlikte Z.A.'ya ait kuyumcu dükkanına girdi. Sevgili çift altın bakma bahanesiyle dükkan sahibini oyalarken Sevil A., tezgah üzerinde bulunan tabladaki yüzüklerden birisini parmağına takıp denemiş gibi yaparken bin 500 liralık diğer yüzüğü cebine koydu.Kuyumcuda bir süre zaman geçiren 3 zanlı alış veriş yapmadan iş yerinden çıkıp otomobile binerek bölgeden uzaklaştı. İş yeri sahibi bir yüzüğün çalındığını fark edince polisi aradı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.Kamera kayıtlarından zanlıların kaçtığı otomobilin plakasını tespit eden polis, şüphelilerin izini buldu. Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yüzü çaldığı iddia edilen Sevil A., "İhtiyacım vardı, onun için çaldım. Sonra da sattım" diyerek kendisini savundu. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan Sevil A., ev hapsi cezası alırken iki sevgili adli kontrol şartıyla serbest kaldı.