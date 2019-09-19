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Sultanların hedefi zirve

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019
Sultanların hedefi zirve
Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yaptığı 5 transferle kadrosunu güçlendirdi. Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendilerini 1 yıllığına mavi-beyazlı renklere bağlayan imzaları atan Elçin Çınar, Fatma Varlıkgörücüsü, Yağmur Beyzanur Alır, İkbal İstanbullu ve Seyran Süt yeni sezonda başarı için mücadele edeceklerini söyledi. Başkan İzzettin Yılmaz, her zaman sporun yanında olduklarını belirterek, "Belediyemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren kadın voleybol takımımız yeni sezona oldukça iddialı hazırlanıyor. Bizde yönetim yaptığımız transferlerle şampiyon olacak bir kadro oluşturduk. Yeni sezonda hedefimiz sultanlar ligi. Hedefimiz doğrultusunda yaptığımız transferlerle kadromuzu güçlendirdik. Yeni transferlerimiz kulübümüze ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
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Sultanların hedefi zirve
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