Sultanların hedefi zirve

BUGÜN NELER OLDU

ürkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olanyaptığı 5 transferle kadrosunu güçlendirdi.'ın da katıldığı imza töreninde kendilerini 1 yıllığına mavi-beyazlı renklere bağlayan imzaları atanyeni sezonda başarı için mücadele edeceklerini söyledi. Başkan İzzettin Yılmaz, her zaman sporun yanında olduklarını belirterek,diye konuştu.