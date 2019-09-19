Takımım çok arzulu

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FF 1. Lig takımlarından'un teknik direktörütakımını değerlendirdi.Tütüneker,dedi. Sahasındakonuk edeceğiBursaspor maçıhazırlıklarını sürdüren mavi-lacivertliekip haftayı galibiyetle kapatmanınhesaplarını yapıyor.Takımda bir mantalite oluşturmayaçalıştığının altını çizen Tütüneker,diye konuştu."Biz hep kötüyü konuşuyoruz" diyen Adana Demirspor'un tecrübeli teknik direktörü Uğur Tütüneker, "İyi tarafına da bakmamız lazım. Şimdi önümüzde Bursaspor ile oynayacağımız zorlu bir 90 dakika var. Taraftarımızın iki maçlık cezası sona erdi. Onlar da tribünlerdeki yerlerini alacak. Yani taraftarımızla buluşacağız. Çok heycanlıyız" ifadelerini kullandı.