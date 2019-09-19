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Takımım çok arzulu

Bursaspor maçıyla bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşacak olan Demirspor’da teknik direktör Uğur Tütüneker, “Takım içinde iyi niyet var, istek ve arzu var” dedi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019
Takımım çok arzulu
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, takımını değerlendirdi. Tütüneker, "İstek ve arzu anlamında futbolcularımın ortaya koyduğu oyundan çok memnunum" dedi. Sahasında konuk edeceği Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdüren mavi-lacivertli ekip haftayı galibiyetle kapatmanın hesaplarını yapıyor. Takımda bir mantalite oluşturmaya çalıştığının altını çizen Tütüneker, "Genel anlamda topa sahip olmamız lazım. Defansta da orta sahada da 3. bölgede de böyle olmalı. Bunun üzerinde duracağız. Çalışarak veya farklı oyuncularla bunu gerçekleştireceğiz. Dönem dönem pas organizasyonları da oldu" diye konuştu.

TARAFTARIN CEZASI BİTTİ
"Biz hep kötüyü konuşuyoruz" diyen Adana Demirspor'un tecrübeli teknik direktörü Uğur Tütüneker, "İyi tarafına da bakmamız lazım. Şimdi önümüzde Bursaspor ile oynayacağımız zorlu bir 90 dakika var. Taraftarımızın iki maçlık cezası sona erdi. Onlar da tribünlerdeki yerlerini alacak. Yani taraftarımızla buluşacağız. Çok heycanlıyız" ifadelerini kullandı.
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Takımım çok arzulu
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