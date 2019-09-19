Takımım çok arzulu

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FF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor
'un teknik direktörü Uğur Tütüneker,
takımını değerlendirdi.
Tütüneker, "İstek ve arzu anlamında futbolcularımın ortaya koyduğu oyundan çok memnunum"
dedi. Sahasında
konuk edeceği
Bursaspor maçı
hazırlıklarını sürdüren mavi-lacivertli
ekip haftayı galibiyetle kapatmanın
hesaplarını yapıyor.
Takımda bir mantalite oluşturmaya
çalıştığının altını çizen Tütüneker, "Genel anlamda topa sahip olmamız lazım. Defansta da orta sahada da 3. bölgede de böyle olmalı. Bunun üzerinde duracağız. Çalışarak veya farklı oyuncularla bunu gerçekleştireceğiz. Dönem dönem pas organizasyonları da oldu"
diye konuştu.
TARAFTARIN CEZASI BİTTİ
"Biz hep kötüyü konuşuyoruz" diyen Adana Demirspor'un tecrübeli teknik direktörü Uğur Tütüneker, "İyi tarafına da bakmamız lazım. Şimdi önümüzde Bursaspor ile oynayacağımız zorlu bir 90 dakika var. Taraftarımızın iki maçlık cezası sona erdi. Onlar da tribünlerdeki yerlerini alacak. Yani taraftarımızla buluşacağız. Çok heycanlıyız" ifadelerini kullandı.