Anamurlu üreticilerden Başkan Erdoğan’a teşekkür

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Mersin'de Anamur Muz Üreticileri Birliği (MUZBİR) Başkanı Hasan Çatkaya, Ankara'da 'Türkiye- Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Anamur muzu ikram ettiğini söyledi. Çatkaya, "Anamurlu üreticiler olarak bizi mutlu etti" dedi. Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Suriye konulu zirve sonrası 3 lider bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Başkan Erdoğan'ın Ruhani ve Putin'e, Anamur muzu da ikram ettiği bildirildi. MUZBİR Başkanı Çatkaya, Başkan Erdoğan'ın yerli muzu tercih etmesi nedeni ile üreticileri çok mutlu ettiğini belirterek, "Yerli muzunuza verdiği destekten dolayı tüm muz üreticilerimiz adına başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Başkan Çatkaya, Türkiye'de yılda 750 bin ton muz tüketildiğini, bunun 500 bin tonunun ülkemizde üretildiğini ifade ederek, "Artık iç tüketimimizi karşılayacak seviyede üretim yapıyoruz. Anamur muzunun aroması sadece ülkemize has damak tadı sunuyor. Anamur muzu pazarda kendine çok iyi bir yer tuttu" diye konuştu.