Başkan Şahin: Kaliteli ihracatçıları bekliyoruz

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Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Çiftçilerimiz dünya standartlarında ilaç ve gübre kalıntısı olmayan domates yetiştiriyor. İhracatçıları Erdemli'ye bu kaliteli domatesi almaya bekliyoruz" dedi. Şahin, ilçenin yüksek rakımlı mahallelerinde yaş sebze üreticiliği yapan çiftçileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Alibeyli, Tabureli ve Hüsametli Mahallelerinde çiftçilerle konuşan Şahin, üreticilerin yetiştirdikleri sebzelerin özellikle de domates, salatalık ve biberin para etmemesinden yakındıklarını dile getirerek, "Erdemli'nin yüksek rakımlı mahallelerinde toplam 43 bin 500 dekar alanın yüzde 80'inde yani yaklaşık 35 bin dekarında domates üreticiliği yapılıyor" dedi.