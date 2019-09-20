Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Başkan Şahin: Kaliteli ihracatçıları bekliyoruz

Başkan Şahin: Kaliteli ihracatçıları bekliyoruz

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019
Başkan Şahin: Kaliteli ihracatçıları bekliyoruz
MERSIN'DE Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Çiftçilerimiz dünya standartlarında ilaç ve gübre kalıntısı olmayan domates yetiştiriyor. İhracatçıları Erdemli'ye bu kaliteli domatesi almaya bekliyoruz" dedi. Şahin, ilçenin yüksek rakımlı mahallelerinde yaş sebze üreticiliği yapan çiftçileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Alibeyli, Tabureli ve Hüsametli Mahallelerinde çiftçilerle konuşan Şahin, üreticilerin yetiştirdikleri sebzelerin özellikle de domates, salatalık ve biberin para etmemesinden yakındıklarını dile getirerek, "Erdemli'nin yüksek rakımlı mahallelerinde toplam 43 bin 500 dekar alanın yüzde 80'inde yani yaklaşık 35 bin dekarında domates üreticiliği yapılıyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Şahin: Kaliteli ihracatçıları bekliyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN