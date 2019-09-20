Gaziantep’te istihdam arttı

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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ülkede istihdam rakamlarının eksilerle ifade edildiği bir dönemde bile Gaziantep'te üretimin durmadığını ve istihdamın arttığını söyledi. Haziran ayı istihdam rakamlarına dikkat çeken Ünverdi, "Ekonomik koşullar nedeniyle rakamların stabil tutulmasının bile başarı sayıldığı bir dönemde bizim istihdam rakamlarımız yükselişte" dedi. GSO Eylül ayı meclis toplasında konuşan Adnan Ünverdi, Gaziantep'e dair ekonomik veriler ve ihracat rakamları hakkında meclis üyelerine bilgiler veren Ünverdi, son açıklanan Haziran ayı istihdam rakamlarına işaret ederek, iller bazında işsizliğin eksilerle ifade edildiği bir dönemde Gaziantep'te istihdamın arttığına vurgu yaptı. Ekonomik koşullar nedeniyle istihdam rakamlarının stabil tutulmasının bile başarı olarak değerlendirildiği bir dönemde, Gaziantep'in Haziran ayı istihdam verilerinin umut verici olduğunu kaydeden Ünverdi, "Geçen yılın aynı ayına göre ilk 10 il içerisindeki iller arasında sadece turizm kenti Antalya'da yüzde 4,9 ve şehrimiz Gaziantep'te yüzde 0,3 artış yaşanmıştır. Tabii ki gönlümüzde olan bu rakamların artmasıdır. Gaziantep'in sanayi şehirleri içinde istihdamının pozitif yönlü olması ve böylesi bir dönemde artış kaydetmesi sevindiricidir" dedi. Gaziantep'in ilk 8 ayda ihracatını en fazla arttıran 2. şehir olduğunun altını çizen Ünverdi, "Ocak-Ağustos döneminde Gaziantep'in ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterdi. İhracatını en fazla arttıran 2. il Gaziantep oldu. Bu dönemde ilk 10 il arasında 6. sıradaki yerimizi koruduk ve ithalatın ihracatı karşılama oranında da yüzde 145 ile yine 6. sırada yer aldık" diye konuştu. Gaziantep'te sanayi elektrik tüketiminde geçtiğimiz yılın Ocak- Temmuz dönemine göre yüzde 2,7 artış yaşandığını bildiren Ünverdi, "OSB'deki genel elektrik tüketimi ise Ocak-Ağustos döneminde yüzde 5,4 artış göstermiştir. Ülkemizdeki OSB'lerin toplam elektrik tüketimine bakıldığında yüzde 4'lük bir düşüş yaşanırken, şehrimizdeki artış üretimimiz açısından önemlidir" şeklinde konuştu.