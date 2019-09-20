BUGÜN NELER OLDU

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da törenler düzenlendi. Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende, Vali Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Vekili Hava Pilot Tuğgeneral Gürel Özusta, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, İstiklal Marşı okundu. Dernek başkanı Coşkun Adaber, 19 Eylül'ün muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerin şeref ve kahramanlık günü olduğunu belirtti.Vatani görevlerini yaparken terör saldırısı sonucu yaralanan Adana Adliyesi'nde görevli 2 gaziye, "Gaziler Günü" dolayısıyla teşekkür belgesi verildi. Gaziler Okan Zengin ile Ekrem Yobaş'a, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.. 3,5 yıldır Adana Adliyesi'nde memur olarak görev yapan gazilere, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Atilla Rahimi de birer buket çiçek verdi.Mersin'de Cumhuriyet Alanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı Kemal Gülbeyaz, şehitlerin nurlanmış, gazilerin ise onurlanmış asker olduklarını söyledi. Gazilerin şehitlerle cumhuriyetin temel taşı olduğunu dile getiren Gülbeyaz, "Şehit ve gaziler toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz" dedi.Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ali Kurt, yaptığı konuşmada, 19 Eylül Gaziler Günü'nün Türk kahramanlığının cesaret ve fedakarlığının Gaz Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı büyük bir gün olduğunu belirtti.Hatay'da da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır, yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün vatan uğruna canlarını vermekten geri durmayan kahraman gazilerin örnek davranışlarının onur günü oluğunu söyledi. Törene, Hatay Vali Yardımcıları Aydın Tetikoğlu ile Orhan Mardinli, gaziler ve vatandaşlar katıldı.