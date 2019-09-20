Gazişehir çıkışı sürdürecek

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, takımın her geçen gün daha iyiye gideceğini söyledi. 5. hafta mücadelesinde pazar günü Karadeniz deplasmanında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan kırmızı-siyahlı ekip, ilk haftadaki 5-0'lık F.Bahçe bozgunu sonrası yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.Takıma geldiğinde ligde kalma sözü verdiğini hatırlatan Sumudica,ifadelerini kullandı.Rumen teknik adam, taraftar konusuna da değinerek,değerlendirmesini yaptı.Pazar günü deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçına da değinen tecrübeli teknik adam, "Oraya en az 1 puan için gideceğiz. Umarım iyi bir sonuç alırız. Karşımızda sahada çok fazla mücadele eden, kolay gol yemeyen bir ekip var. Lig sıralamasında ikinciler. Tribünler sahaya çok yakın, taraftarları iyi kullanıp iyi baskı yapıyorlar. Umarım güzel bir maç olur" dedi.Gazişehir Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Ziya Demsoy, "Tüm ekibin son maaşları ve galibiyet primleri zamanında ödendi. Yani şu an itibarıyla futbolcuların kulüpten alacağı yok" dedi.