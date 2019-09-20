Gazişehir çıkışı sürdürecek

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üper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, takımın her geçen gün daha iyiye gideceğini söyledi. 5. hafta mücadelesinde pazar günü Karadeniz deplasmanında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan kırmızı-siyahlı ekip, ilk haftadaki 5-0'lık F.Bahçe bozgunu sonrası yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.
HERKES EMİN OLABİLİR
Takıma geldiğinde ligde kalma sözü verdiğini hatırlatan Sumudica, "Her geçen gün futbolcular sahada birbirini daha iyi tanıyor, taraftar da arkamızda desteğini arttırıyor. Yeni başkanımız da bize destek veriyor, takımla yakından ilgileniyor. Bu açıdan mutluyuz. Bu takım küme düşme tehlikesini asla yaşamayacak. Herkes bu konuda emin olabilir"
ifadelerini kullandı.
BİZİ DESTEKLESİNLER
Rumen teknik adam, taraftar konusuna da değinerek, "Eski çalıştığım takımda göreve başladığımda stada 4 bin taraftar geliyordu, benden sonra iyi sonuçlarla beraber bu sayı 20-25 bine yükseldi. Umarım burada da aynı şeyler olur, bizi desteklemeye, stadımızı doldurmaya devam ederler"
değerlendirmesini yaptı.
SUMUDICA: ZOR BİR MAÇ OLACAK
Pazar günü deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçına da değinen tecrübeli teknik adam, "Oraya en az 1 puan için gideceğiz. Umarım iyi bir sonuç alırız. Karşımızda sahada çok fazla mücadele eden, kolay gol yemeyen bir ekip var. Lig sıralamasında ikinciler. Tribünler sahaya çok yakın, taraftarları iyi kullanıp iyi baskı yapıyorlar. Umarım güzel bir maç olur" dedi.
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Gazişehir Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Ziya Demsoy, "Tüm ekibin son maaşları ve galibiyet primleri zamanında ödendi. Yani şu an itibarıyla futbolcuların kulüpten alacağı yok" dedi.