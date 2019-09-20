İdris: Eğitim çıtasını daha da yukarılara taşıyacağız

BUGÜN NELER OLDU

eğitim modeli, teknolojik alt yapısı ve güçlü eğitim kadrosuyla öğrencilerin geleceğini şekillendiren Yakın Doğu Koleji 2019-2020 eğitimöğretim yılına yeni eğitim vizyonu ile merhaba dedi. Yeni eğitim döneminin başlaması dolayısıyla okul avlusunda düzenlenen açılış töreninde konuşan Okul Müdürü Asım İdris, başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını ve eğitim sistemindeki yeni düzenlemeler, genişletilen dinamik, alanında uzman idari ve öğretmen kadroyla her yeni dönemde olduğu gibi bu dönemde de çıtanın biraz daha yükseltildiğini belirtti. Asım İdris, Yakın Doğu Kolejinin başarılı eğitim çıtasını daha da yukarılara çıkarmak için düzenlenen eğitim içeriklerinden, yenilenen akademik kadroya, daha da güçlendirilen alt yapıya, yenilenen okul kıyafetlerinden, yemek menüsüne kadar birçok yeni noktada birçok düzenlemeler ve çalışmalar yaptıklarını söyledi. Eğitim hayatına başladığı günden itibaren başarılarıyla adından söz ettiren Yakın Doğu Kolejinin yeni eğitim döneminde de yeniliklerle ülke eğitimine yön vereceğini dile getiren Okul Müdürü İdris, akademik yönden olduğu kadar sosyal yönü de güçlü, bilgi donanımı yüksek öğrenciler yetiştirmek için çalıştıklarını dile getirdi.