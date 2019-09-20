Kapkaççıyı gül dövmesi ele verdi

BUGÜN NELER OLDU

21 yaşındaki Sabahattin Güven, yolda tek başına yürüyen 24 yaşındaki Tuna Eskiler'in boynundaki altın kolyeyi kopartarak kaçtı. Polis, kapkaççıyı sol kolundaki gül dövmesi ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden teşhis edip, yakaladı. Suç dosyası kabarık olan Sabahattin Güven, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 11 Eylül'de merkez ilçe Seyhan'a bağlı Hanedan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yolda tek başına yürüyen Tuna Eskiler'in yanına yaklaşan Sabahattin Güven, boynundaki 22 ayar altın kolyeyi zincirinden kopartıp aldı, sonra da kaçıp izini kaybettirdi. Olayın şokunu üzerinden atlatan Tuna Eskiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilk iş olarak bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, zanlının kaçış güzergahını belirledi. Eskiler'in, "Kapkaççının kolunda gül dövmesi vardı" yönündeki ifadesi üzerine polis, kaçan şahsın eşkalini belirlemeye çalıştı. Hem güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, hem de 'gül dövmesi', söz konusu kapkaççıyı ele verdi. Zanlının, daha önce 'hırsızlık', 'yaralama', 'yağma', 'resmi belgede sahtecilik', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Sabahattin Güven olduğu ortaya çıktı. Zanlı, olaydan bir hafta sonra evine düzenlenen şok baskınla gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Güven, tutuklandı.