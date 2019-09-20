Kazılarda hamam ve bazilika gün yüzüne çıktı

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Dülük köyündeki Keber Tepesi'nde devam eden kazılarda Roma dönemine ait hamam ve bazilikanın büyük kısmının gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Dülük Antik Kenti'nde devam eden çalışmaları inceleyerek, kazı başkanı Almanya Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engelbert Winter'den bilgi aldı. Winter, bu yılki kazılarda önemli bulgulara ulaştıklarını, 2'nci ve 3'üncü yüzyıldan kalma Roma dönemine ait hamam ve 4'üncü yüzyıla dayanan bir bazilikanın büyük kısmını gün yüzüne çıkardıklarını söyledi. Kazıların son derece başarılı geçtiğini belirten Winter, "Çalışmalarımıza temmuz ayında başladık ve 60 bilim insanıyla yürüttük" dedi. "Bunların arasında Türkiye'den, Almanya'dan, Danimarka'dan bilim adamları var" diye konuşan Winter, "Çok güzel ve kaliteli mozaikleri gün yüzüne çıkardık. Bunların bölge için çok önemli buluntular olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda kazı alanını genişleteceğiz ve burada kentleşmenin nasıl oluştuğunu ortaya çıkarmaya çalışacağız" dedi. Fadıloğlu ise dünyanın en eski yerleşim alanlarından Keber Tepesi'ndeki antik kentte kazıların devam ettiğini, tarihi eserlerin estetik yapıları bozulmadan gün yüzüne çıkarıldığını anlattı. Gaziantep ve Dülük'ün insanlık tarihi açısından önemine dikkati çeken Fadıloğlu, "Son iki yıldır yapılan kazılarla bir ucu 2'nci yüzyıla dayanan hamam, diğer tarafta 4'üncü yüzyıla dayanan kilisenin varlığı söz konusu. Bu da bölgede yoğun bir yaşamın olduğunu gösteriyor" diye konuştu.