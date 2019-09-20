Koyunları otlata otlata çaldılar

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Adana'da Durmuş Diril'e ait ahırı gözüne kestiren 36 yaşındaki Vahap A., iki arkadaşıyla birlikte ahıra girdi. Kilidini kırıp kapısını açtığı ahırdaki 36 bin lira değerindeki 36 koyunu dışarı çıkartan Vahap A., eline aldığı sopayla hayvanları otlata otlata kamyonetinin bulunduğu yere götürdü. Zanlılar daha sonra hayvanları araca yükleyip kaçtı. Polis, güvenlik kamerasından iz sürüp, önce kamyonetin plakasını belirledi, sonra da koyun hırsızlarını yakaladı.Olay, 14 Eylül'de merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Taşçı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Durmuş Diril, Gaziler Caddesi üzerinde yer alan ahırındaki 36 koyununa akşam saatlerinde yem verdikten sonra evine döndü. Sabah hayvanları otlatmak için tekrar ahıra giden Diril, kapısı açık bırakılan ahırdaki 36 bin lira değerinde olan koyunlarının çalındığını görünce durumu polise bildirdi.İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilk iş olarak güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi. Kamera kayıtlarında yüzlerini atkıyla gizleyen iki kişinin, önlerine kattıkları koyunları sürü halinde durup otlatarak onları bekleyen kamyonete kadar ilerledikleri tespit edildi. Yine görüntülerde zanlıların, koyunları kamyonete yüklemeye çalışırken bazı hayvanların korkarak kaçtığı, şüphelilerin de onları yakaladıktan sonra araca bindirdiği görüldü. Polis, güvenlik kameralarından önce zanlıların koyunların yüklediği kamyonetin plakasını tespit etti. 'Plaka Takip Sistemi' üzerinden aracı takip eden ekipler, kamyonetin ön koltuğunda 3 kişinin oturduğunu belirledi. Polis, koyunları ahırından çıkartıp, kamyonete kadar sürü halinde ilerlemesini sağlayan kişinin Vahap A. (36) olduğu, kamyonetin de yine bu kişiye ait olduğu belirledi. Vahap A. ve olayda kendisine yardım eden İbrahim A. (34) yakalandı.Emniyetteki sorgusunda koyunları çalıp sattığını itiraf eden İbrahim A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, "Ben nakliyeciyim" savunmasını yapan Vahap A. ise, 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldı. Firari olan Ramazan D. de her yerde aranıyor. Bu arada polis, satılan koyunlardan 28'i bulunarak Durmuş Diril'e teslim ederken, kayıp olan 8 koyunu bulma çalışmaları da sürüyor.