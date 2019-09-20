Site sakinlerinden ağaç kesmeye büyük tepki

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Merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi 77058 sokakta bulunan Necah Barutçu apartmanında çok sayıda çam ağacının kesilmesi çevredeki apartman sakinlerinin büyük tepkisine neden oldu. Aynı sokakta bulunan Şenyuva Apartmanı'nda 25 çam ağacının kesilmesi için çalışmaların yapıldığını ileri süren vatandaşlar, "Buradaki ağaçları kestirmemek için çalışmalarımız sürüyor. Bu ağaçlar kaç yılda büyüyor? Bir baltayla yok ediyorlar" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Yaklaşık 25 adet çam ağacı bulunan Şenyuva site sakinlerinden bazıları ağaçların kesilmemesi için imza vermeyeceklerini belirterek, "Maalesef yan apartmanda 40'a yakın çam ağacı kesildi. Gerekçesi ise dalların otomobillerin üzerine düşmesiymiş. Neden kesiyorsunuz ağaçları budayın. Ama bizler apartmanımızdaki ağaçları kestirmeyeceğiz" dediler. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de konuyla yakından ilgileneceklerini, belediye olarak ağaçların kesilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.