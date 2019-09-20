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Uyuşturucuya 2 tutuklama

Giriş Tarihi: 20.9.2019
Uyuşturucuya 2 tutuklama
GAZİANTEP'TE, polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde yapılan aramada 25 kilo esrar ile 3 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Serinevler ve İbni Sina mahallelerinde şüphe üzerine durdurdukları 2 otomobilde arama yaptı. Aramalarda 25 kilo esrar ile 3 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyan ekipler, otomobil sürücülerini gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Uyuşturucuya 2 tutuklama
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