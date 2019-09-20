Yaralı sakallı ebabil korumaya alındı

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Erdemli ilçesinde, ormanlık alanda yaralı bulunan sakallı ebabil, tedavisi yapılmak üzere korumaya alındı. Harfilli Mahallesi'ndeki ormanlıkta dolaşan Mert Tezcan, yaralı sakallı ebabili buldu. Tezcan, kuşu tedavisi için Doğa Koruma ve Mili Parklar Erdemli Şefliği'ne götürdü. Mert Tezcan, "Mahallenin ormanlık alanında gezerken bir kuşun yerde olduğunu fark ettim. Yakından baktığımda uçamaz halde ve yaralı olduğunu görünce tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği'ne getirdim" dedi. Kuşu teslim alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin ise "Uçarken bir yere çarpması sonucu sırtından yara almış. Ebabili tedavi ettirmek üzere Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne göndereceğiz. Tedavinin ardından iyileşmesi ile birlikte doğal yaşama bırakılacak" dedi.