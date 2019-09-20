Zeytin ve zeytinyağı masaya yatırıldı

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Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Hatay'ın Altınözü Kaymakamlığı, belediye, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) ev sahipliğinde zeytin ve zeytinyağı sektörü istişare toplantısı düzenlendi. Altınözü Belediye Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Bülent Uygur, ilçenin çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı 3 bin 750 çiftçinin bulunduğunu, 3 bin 750 çiftçiden 3 bin 550 tanesinin zeytinli ilgili beyanı olduğunu söyledi. Göreve başladığında ekili tarım arazilerinin yüzde 50'sindan fazlasının zeytinle kaplı olduğunu gördüğünü belirten Uygur, "Tanıtımının yanı sıra insanların evlerine aş götürmelerini sağlayan zeytin ile ilgili çalışmalar içerisine girdik" dedi. Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, zeytinyağın da yapıldığı iddia edilen Tağşiş, yani zeytinyağının içine yabancı maddelerin karıştırılma konusuna değindi. Tağşiş konusunun çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Sarı, "İl ve İlçe müdürlüklerimizden ve yetkili kurumlarımızdan istirham ediyorum. Hangi belgede, hangi coğrafyada varsa bunu tespit edelim ve tağşiş yapanları an ağır cezalarla cezalandıralım. Özellikle Altınözü'nen zeytin ve zeytinyağını tağşiş yapan kim olursa olsun, ister üretici, ister iş veren fark etmez, kesinlikle affetmeyelim. Çünkü bu konu bizim için önemli" dedi. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay'da 128 adet zeytinyağı eşletmesinin olduğunu belirterek, "Halhalı, Karamali, Gemlik, Savrani ve Aşabi cinsi zeytinler Altınözü'nde mevcut" dedi.