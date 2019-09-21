40’ından sonra hedefi dünya şampiyonluğu

BUGÜN NELER OLDU

HATAY'DA milli sporcu 44 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Özcan Özdemir, Slovakya'da düzenlenecek Fitness Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefliyor. Aynı zamanda fitness ve cimnastik milli takım antrenörlüğü de yapan Özcan Özdemir,diye konuştu. Slovakya'da 28 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Fitness Dünya Şampiyonası'nda büyük erkekler kategorisinde mücadele edeceğini ifade eden Özdemir,dedi.