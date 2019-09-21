Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > 40’ından sonra hedefi dünya şampiyonluğu

40’ından sonra hedefi dünya şampiyonluğu

Giriş Tarihi: 21.9.2019
40’ından sonra hedefi dünya şampiyonluğu
HATAY'DA milli sporcu 44 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Özcan Özdemir, Slovakya'da düzenlenecek Fitness Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefliyor. Aynı zamanda fitness ve cimnastik milli takım antrenörlüğü de yapan Özcan Özdemir, "Gençlerle arada epey bir yaş farkı olmasına rağmen çok ciddi çalıştım, emek verdim ve bu şekilde başarıya uzandık" diye konuştu. Slovakya'da 28 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Fitness Dünya Şampiyonası'nda büyük erkekler kategorisinde mücadele edeceğini ifade eden Özdemir, "Her Türk sporcusu gibi mutlaka ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmek istiyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
40’ından sonra hedefi dünya şampiyonluğu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN