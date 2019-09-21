Acısıyla tatlısıyla ebedi kardeşiz

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Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde yemeklere renk ve tat vermek için kullanılan toz kırmızıbiber Gaziantep ve Kahramanmaraş'ı karşı karşıya getirdi. İki kent de hem ekimi yapılan hem de baharat haline getirilerek dünyaya ve tüm Türkiye'ye satılan biberin kendilerinin olduğunu açıkladı.Tartışma Gaziantep'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin 'kırmızı biber' hasadı ile başlaması sonrasında alevlendi. Hasat sırasında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Güneş, bu coğrafyada çok daha güzel doğuyor. Suyumuz, rüzgârımız sert. Biberimiz kendiliğinden bu lezzete bürünmüyor" dedi. "UNESCO 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden ilk şehiriz, lezzetin başkentiyiz" diye konuşan Şahin, "Dünya'nın önemli merkezleri, tıp dünyası, obeziteyle mücadele etmek için 'kırmızı biber yiyeceksin' diyor. Biber zayıflatıyor, antioksidan etkisi var. Kanseri önleme etkisi var. Biberimiz, hem lezzet hem şifadır" dedi. Bu sözlerin ardından Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya Maraş Biberi'nin sadece Türkiye değil, tüm dünyaya nam salmış bir biber olduğunu ifade ederek "Biber, Kahramanmaraş'ta geçmiş yüzyıllardan bu yana üretilen ve Kahramanmaraş'ın topraklarında üretiminden asla vazgeçilmeyen ve olmazsa olmazımız, bir aromatik bitkimiz. Kahramanmaraş ile özdeşleşmiştir" dedi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun ise Maraş Biberi'nin Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası adına tescilli bir ürün olduğunu kaydetti. Kahramanmaraş'ın kırmızı pul ve toz biber üretiminde Türkiye lideri olduğunu, sektörün kent ekonomisine çok önemli katkı sağladığını ifade eden Zabun "Maraş biberi, ilimiz adına coğrafi işaretli olarak tescilli, ilimizin ismi ile tüm dünyaya tanıtımı yapılan ve artık bir global marka konumuna ulaşan stratejik bir ürünümüzdür" dedi.Acı biber tartışmasına tatlı bir cevapla son noktayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör şu sözlerle koydu. Başkan Güngör sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Fatma Şahin'e seslendi: Bazı gerçekler, en az Kahramanmaraş biberi kadar acıdır. Kahramanmaraş dondurması, Gaziantep ise baklavasıyla tatlıdır. Acısıyla tatlısıyla ebedi kardeşiz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanım Fatma Şahin."