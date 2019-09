Adana, ‘şişte et pişirme’ rekoruna hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da 3. Lezzet Festivali'nde, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait "şişte et pişirme" rekorunun 222 metreyle kırılması hedefleniyor. Kentte, Adana Valiliği himayesinde 4-6 Ekim'de düzenlenecek Lezzet Festivali kapsamındaki hazırlıklar sürüyor. Festival etkinlikleri kapsamında kebabıyla ünlü Adana'nın adının Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alması amacıyla çalışmalar yapılıyor. Valiliğin desteğiyle yürütülen rekor denemesi için kebapçı Gül Kıstak, ekibiyle 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait "şişte et pişirme" rekorunu kente getirmeyi hedefliyor. Festivalde Merkez Park'taki bir alana konulacak 2,5 metrelik 100 parçadan oluşacak mangal ile 6 metrelik 37 parçadan yapılacak şişte yarım tonluk etin, yine yarım tonluk kömür kullanılarak pişirilmesi planlanıyor. Guinness yetkililerinin de 5 Ekim'de gerçekleştirilecek rekor denemesi için geleceği kentte, binlerce ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor. Vali Mahmut Demirtaş, hazırlıkları tamamlamaya yakın olduklarını, son noktaya doğru geldiklerini ifade ederek, "4-6 Ekim'de, bu büyük Akdeniz şöleninde misafirlerimizle birlikte olacağız. En uzun şiş rekoru, Çin'den bir işletmenin elindeydi. 194,5 metre uzuluğunda Çin'de bir şiş kebap yapılmıştı. İnşallah Guinness'in yetkilileri yakında buraya gelecekler. Biz burada bu rekoru kıracağız. 250 metrelik mangalın üzerinde 222 metrelik et şiş yapacağız. İnşallah bu rekoru Adana'ya ve Türkiye'ye kazandıracağız" dedi. Demirtaş, festivale de yoğun bir katılım beklediklerini belirterek, tüm vatandaşları Adana'ya davet etti. Rekor denemesini ekibiyle gerçekleştirmeyi hedefleyen Gül Kıstak da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için projeyi geliştirdiklerini anlattı. Kebap sektöründe bir kadın olarak böyle bir girişimde bulunmanın önemine değinen Kıstak, "Yarım ton et ve yarım ton kömür kullanacağız" dedi. Kıstak, Guinness Rekorlar Kitabı'na resmi başvuruda bulunduğunu ifade ederek, "Resmi hakemimiz atandı. 5 Ekim'de, Lezzet Festivali'nde rekor denememizi yapacağız" dedi.