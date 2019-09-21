Adana’da provokasyon operasyonu: 40 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

, önceki akşam bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasının ardından olayı provoke ettiği ileri sürülen 5'i kadın 40 şüpheli polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin, 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine toplanan grubun içinden bazı şüphelilerin iş yerlerine ve araçlara zarar vermesi üzerine çalışma başlattı. Olay yerinde ve sosyal medya üzerinden halkı provoke ettiği iddia edilen şüphelilerin kimliğini belirleyen polis, şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 40 zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adana Valiliği 11 yaşındaki erkek çocuğunun tacize uğradığı iddiası ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "19.09.2019 günü saat 19:00 sıralarında emniyet birimimize gelen bir ihbarda 11 yaşlarında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yaklaşık 20 yaşlarında düzgün Türkçe konuşan ve vatandaşımız olduğu değerlendirilen bir şahısla ilgili adli ve idari tahkikata başlanmış olup, vatandaşlarımızın kamu düzeninin devamı açısından emniyet birimlerimize yardımcı olmaları ve gerekli sağduyu göstermeleri önemle rica olunur."