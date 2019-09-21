Adana’da soya hasadı başladı

BUGÜN NELER OLDU

soya ihtiyacının 3'te 2'sini karşılayan Adana'da hasat başladı. Ekim alanı geçen yıla göre yüzde 10 artan soyada ülke genelinde 150 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Yüreğir Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizde üretilen soya miktarı, yurt dışından gelen soyanın yüzde 10'unu bile karşılamamakta. Soyaya verilen desteğin artması gerek" denildi. Gıda, yem ve yağ sanayisinin ham maddesi olarak kullanılan, Türkiye'de 340 bin dönüm alanda, Adana'da ise 220 bin dönüm alanda üretilen soyada hasat başladı. Türkiye'de önemli bir yere sahip olan soyada bu yıl ülke genelinde 150 bin ton rekolte bekleniyor. Yüreğir Ziraat Odası, stratejik önemi nedeniyle soyanın olmazsa olmaz ürünler arasında yer aldığını açıkladı. Ülkenin yıllık 1,5 milyon ton soya ihtiyacının sadece yüzde 10'unun Türkiye'de üretildiği belirtilen açıklamada, "Bugün hasadını yaptığımız tarlada verim çok da iyi gözükmüyor. Verimin daha iyi olmasını bekliyoruz. Soya, ülkemizin olmazsa olmaz, çok değerli ve stratejik ürünlerinden bir tanesidir. Geçen yıl biz soyada dönüm başına 450 ile 550 kilogram arasında verim aldık. Bu yılda inşallah o kadar verim almayı bekliyoruz" denildi.