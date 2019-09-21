Define avcılarına suçüstü yapıldı

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İl Jandarma Komutanlığı Onikişubat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanında bulunan Dadağlı mahallesinde dağlık arazi bölgesinde bir mağara içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alması üzerine olay yerine yeteri kuvvetle intikal etti Jandarma ekipleri D.K (E-47), A.D (E-49), H.D(E-41) isimli şahısların mağara içerisinde kazma ve kürek yardımıyla yaklaşık 25 metre uzunluğunda, 1 metresi kazılmış ve 1 metresi doğalkaya olmak üzere toplam 2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde mağara olduğunu belirledi Jandarma ekipleri mağara içerisinde yapılan kontrolde kazı yapmak için kullanılan 1 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet testere, 1 adet halat ve 1 adet el feneri ele geçirdi