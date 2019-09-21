Düzensiz göçmenler polisin uygulama noktasında yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

yasadışı yollarla giriş yapan bir grup düzensiz göçmen Adana'da polisin uygulama noktasında yakalandı. Merkez Sarıçam İlçesi Suluca mevkiinde polisler şüphe üzerine durdukları kamyonda 48 Afganistan, 37 Pakistan, 9 Sri Lanka, Gana, 2 Mali, 1 Togo uyruklu toplam 100 kişinin ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıklarını tespit etti. Kamyonlardan indirildikten sonra pasaport kontrolünden geçirilen göçmenlere toplam 354 bin 900 TL para cezası uygulandı. Göçmenler daha sonra Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilerek sınır dışı edileceği öğrenildi.