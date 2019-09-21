Erhan ÖZMEN: Gönüllü geri dönüş için insani altyapı

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BUGÜN NELER OLDU

Yeni bir göç dalgası gelirse ne yaparız?Toplum olarak biz bu krizin yükünü daha ne kadar taşıyabiliriz?Bu soruların cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ıncümlesinde.2011 yılından bu yana tüm dünyayı siyasi, sosyal, toplumsal, ekonomik ve güvenlik açısından etkileyen Suriye krizinin en büyük yükü toplum olarak bizim omuzlarımızda.Batı ülkeleritüm bu etkilerden uzak durmak adına Türkiye'ye karşı yıllardır ikircikli davranışlar sergiledi ve sergilemeye devam ediyor.Türkiye, Rusya ve İran Cumhurbaşkanları pazartesi günü Ankara'da bir araya geldi ve Astana süreci çerçevesindeki Beşinci Suriye Zirvesini gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğancümlesinin detaylarını da bu zirvede gündeme getirdi.Türkiye başta olmak üzere dünya genelindeki Suriyelilerin önemli bir bölümünün kimseye yük olmadan kendi topraklarında yaşamalarının temin edilmesi gerektiği üzerinde durdu.Nasıl olacak bu iş?O sebeple zirvenin ardındanaçıklamasının yapılması çok önemli.