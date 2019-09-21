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Galibiyet istiyorum

Süper Lig’de ilk 4 haftada 7 puan toplayan Gazişehir ’te futbol şube sorumlusu Yusuf Ziya Demsoy, Çaykur Rize maçı için oyunculara hedef gösterdi

Giriş Tarihi: 21.9.2019
Galibiyet istiyorum
SÜPER Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in futbol şube sorumlusu Yusuf Ziya Demsoy, yarın deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Takımın uyum sorununun yanı sıra moral ve motivasyon olarak da her geçen gün iyiye gittiğini dile getiren Demsoy, "Rakibimizin oturmuş ve güçlü bir kadrosunun olduğunu biliyoruz. Biz Rize'ye galibiyet hedefiyle gidiyoruz. Oyuncularımıza da 3 puan istediğimi söyledim" dedi.

MAAŞLAR ZAMANINDA ÖDENİYOR
Demsoy, kulübün mali anlamda iyi yönetilen bir yapıya sahip olduğunu da dile getirerek, "Göreve geleli çok olmamasına rağmen, tüm ekibin son maaşları ve galibiyet primleri zamanında ödendi" dedi.
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Galibiyet istiyorum
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