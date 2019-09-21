Galibiyet istiyorum

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in futbol şube sorumlusu Yusuf Ziya Demsoy, yarın deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Takımın uyum sorununun yanı sıra moral ve motivasyon olarak da her geçen gün iyiye gittiğini dile getiren Demsoy,dedi.Demsoy, kulübün mali anlamda iyi yönetilen bir yapıya sahip olduğunu da dile getirerek, "Göreve geleli çok olmamasına rağmen, tüm ekibin son maaşları ve galibiyet primleri zamanında ödendi" dedi.