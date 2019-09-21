Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Gaziantep’in 25 çeşit ürünü görücüye çıktı

’in 25 çeşit ürünü görücüye çıktı

Giriş Tarihi: 21.9.2019
Gaziantep’in 25 çeşit ürünü görücüye çıktı
GAZİANTEP'İN yöresel lezzetleri ve kültürü, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde görücüye çıktı. Dünyanın dört bir yanından katılımcının olduğu zirvede; usta aşçılar tarafından hazırlanan ay yıldızlı kırmızı renkli baklava büyük ilgi görürken, coğrafi işaretli 25 ürün ise vatandaşların beğenisine sunuldu. Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Ankara Ticaret Odasının (ATO) ev sahipliğinde düzenlenen "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi", ATO Congressium'da başladı. Türkiye'de coğrafi işaretler konusundaki en prestijli ve en kapsamlı organizasyon olan 2'nci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nin bu yılki teması "Anadolu'dan Dünyaya" olarak belirlendi. Zirvede Gaziantep Valiliği, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası tarafından açılan Gaziantep standında yöresel lezzetler ve bakır eşyalar vatandaşların beğenisine sunuldu. Stantta; Antep fıstığı, Antep baklavası, Antep bulguru, Antep firiği, Antep yuvarlaması, Antep kurabiyesi, Antep köy kahkesi, Antep fıstık ezmesi, Antep kutnusu, Antep bakır el işlemeciliği, Antep işi, Antep katmeri, Antep kuruluk patlıcanı, Antep muskası, Antep tırnaklı pidesi, Antep lahmacunu gibi ürünler sergilendi. Standı ziyaret eden vatandaşlar Gaziantep'in meşhur lezzetlerini tatma imkanı da buldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’in 25 çeşit ürünü görücüye çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN