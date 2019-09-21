Gaziantep’in 25 çeşit ürünü görücüye çıktı

GAZİANTEP'İN
yöresel lezzetleri ve
kültürü, bu yıl 2'ncisi
düzenlenen Coğrafi
İşaretli Ürünler
Zirvesinde görücüye
çıktı. Dünyanın
dört bir yanından
katılımcının olduğu
zirvede; usta aşçılar
tarafından hazırlanan
ay yıldızlı kırmızı
renkli baklava
büyük ilgi görürken,
coğrafi işaretli
25 ürün ise vatandaşların
beğenisine
sunuldu.
Cumhurbaşkanlığının
himayelerinde,
Ankara Ticaret
Odasının (ATO) ev
sahipliğinde düzenlenen
"2. Uluslararası
Coğrafi İşaretli
Ürünler Zirvesi", ATO
Congressium'da başladı.
Türkiye'de coğrafi
işaretler konusundaki
en prestijli ve
en kapsamlı organizasyon olan
2'nci Uluslararası Coğrafi İşaretli
Ürünler Zirvesi'nin bu yılki teması
"Anadolu'dan Dünyaya" olarak
belirlendi. Zirvede Gaziantep
Valiliği, Gaziantep İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası tarafından açılan Gaziantep standında yöresel lezzetler ve bakır eşyalar vatandaşların beğenisine sunuldu. Stantta; Antep fıstığı, Antep baklavası, Antep bulguru, Antep firiği, Antep yuvarlaması, Antep kurabiyesi, Antep köy kahkesi, Antep fıstık ezmesi, Antep kutnusu, Antep bakır el işlemeciliği, Antep işi, Antep katmeri, Antep kuruluk patlıcanı, Antep muskası, Antep tırnaklı pidesi, Antep lahmacunu gibi ürünler sergilendi. Standı ziyaret eden vatandaşlar Gaziantep'in meşhur lezzetlerini tatma imkanı da buldu.