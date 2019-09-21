Gaziantep’in 25 çeşit ürünü görücüye çıktı

BUGÜN NELER OLDU

yöresel lezzetleri vekültürü, bu yıl 2'ncisidüzenlenen Coğrafiİşaretli ÜrünlerZirvesinde görücüyeçıktı. Dünyanındört bir yanındankatılımcının olduğuzirvede; usta aşçılartarafından hazırlananay yıldızlı kırmızırenkli baklavabüyük ilgi görürken,coğrafi işaretli25 ürün ise vatandaşlarınbeğenisinesunuldu.Cumhurbaşkanlığınınhimayelerinde,Ankara TicaretOdasının (ATO) evsahipliğinde düzenlenen"2. UluslararasıCoğrafi İşaretliÜrünler Zirvesi", ATOCongressium'da başladı.Türkiye'de coğrafiişaretler konusundakien prestijli veen kapsamlı organizasyon olan2'nci Uluslararası Coğrafi İşaretliÜrünler Zirvesi'nin bu yılki teması"Anadolu'dan Dünyaya" olarakbelirlendi. Zirvede GaziantepValiliği, Gaziantep İl Kültür ve TurizmMüdürlüğü, Gaziantep BüyükşehirBelediyesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası tarafından açılan Gaziantep standında yöresel lezzetler ve bakır eşyalar vatandaşların beğenisine sunuldu. Stantta; Antep fıstığı, Antep baklavası, Antep bulguru, Antep firiği, Antep yuvarlaması, Antep kurabiyesi, Antep köy kahkesi, Antep fıstık ezmesi, Antep kutnusu, Antep bakır el işlemeciliği, Antep işi, Antep katmeri, Antep kuruluk patlıcanı, Antep muskası, Antep tırnaklı pidesi, Antep lahmacunu gibi ürünler sergilendi. Standı ziyaret eden vatandaşlar Gaziantep'in meşhur lezzetlerini tatma imkanı da buldu.