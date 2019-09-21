GÜDENMER faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Türk Denizciliğinin geliştirilmesi, politika ve stratejilerin belirlenmesi, denizcilik tarihi alanında her türlü araştırmanın yapılması ve bilimsel verilerin elde edilmesi faaliyetleri sürdürmek amacıyla hayata geçirilen Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) Başkanı Kaptan Enver Yetkili geçtiğimiz Temmuz ayında kurulmalarından bu yana yaptıkları çalışmalar ve hedeflerine ilişkin bir basın açıklaması yaparak, Kıbrıs Türk denizciliğine katkı sağlayan temel alanlarda hedef, politika ve strateji belirlenmesinin amaçlandığını söyledi. Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalarını Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi ile devam ettirdiğini ifade eden Kaptan Enver Yetkili, oluşturulacak olan 'Denizcilik Alt-Sektör Danışma Kurulları' ile sektör sorunlarının araştırılacağını ve çözüm önerilerinin geliştirilmeye çalışılacağını söyledi.