Hatay 3 puana kilitlendi

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HATAYSPOR, TFF 1. Lig'in 5. haftasında yarın Manisa'da oynayacağı Akhisarspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı. Osman Çalgın Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen son antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.Antrenman öncesinde beyin felci hastalığıyla mücadele eden ve Hatayspor aşığı olan Yusuf Emir Hıdıroğlu isimli küçük taraftar, takımı tesislerde ziyaret etti. Akhisar maçı öncesi futbolculara başarı dileklerinde bulunan Hıdıroğlu, oyuncuların da yoğun sevgisiyle karşılandı.