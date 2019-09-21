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3 puana kilitlendi

Deplasmanda yarın oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlılar, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2019
Hatay 3 puana kilitlendi
HATAYSPOR, TFF 1. Lig'in 5. haftasında yarın Manisa'da oynayacağı Akhisarspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı. Osman Çalgın Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen son antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 4'e 1 pas, driplig ve çift kale maç çalışması yaptı. Takımına uyarıda bulunan İlhan Palut, hatasız oynayarak 3 puanı almaları gerektiğini söyledi. Antrenman öncesinde beyin felci hastalığıyla mücadele eden ve Hatayspor aşığı olan Yusuf Emir Hıdıroğlu isimli küçük taraftar, takımı tesislerde ziyaret etti. Akhisar maçı öncesi futbolculara başarı dileklerinde bulunan Hıdıroğlu, oyuncuların da yoğun sevgisiyle karşılandı. Bordo-beyazlı renklere gönül verenler takımı ziyaret etti, başarı diledi.
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Hatay 3 puana kilitlendi
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