Kahramanmaraş esnafına aşure ikram edildi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İlköğretim haftası kutlama etkinliklerinin ardından Selçuk Sitesi'ni ziyaret eden Başkan Güngör, vatandaşa hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnafın çay ikramını geri çevirmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, misafirperverlikleri için teşekkür etti. Selçuk Sitesi ziyaretinin ardından Ayakkabıcılar Sitesi'ne geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, esnafın aşure etkinliğine katıldı. Muharrem Ayı vesilesiyle hazırlanan aşure bölge esnafına ve vatandaşlara dağıtıldı. Başkan Güngör nazik ev sahipliği sebebiyle tüm esnafa teşekkür ederken, ikramlarının kabul olmasını diledi.