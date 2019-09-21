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Kalemiz kapalı

TFF 1. Lig’de bugün Bursaspor ile karşı karşıya gelecek olan mavi-lacivertli ekibin kaledeki üç devi Kurtuluş Yurt, Emrullah Şalk ve Yusufcan Demirok, “Rakip oyunculara gol izni yok. Bu maçı kazanacağız” diye iddialı konuştu

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2019
Kalemiz kapalı
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un başarılı eldivenleri Kurtuluş Yurt, Emrullah Şalk ve Yusufcan Demirok Bursaspor maçı öncesi iddialı konuştu. Bugün saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Bursaspor'u konuk edecek olan mavi-lacivertli ekibin kalesindeki devler, "Sahada kim olursa olsun hepimiz Adana Demirspor'un başarısı için mücadele ediyoruz" dedi.

BURSA MAÇINI KAZANACAĞIZ
Hazırlıklarını kaleci antrenörü Necati Uzun nezaretinde sürdüren kaleciler, "Kalemiz Bursaspor'a kapalı olacak" diye konuştular. Sezon başından bu yana Adana Demirspor'un kalesini koruyan ve Bursaspor maçını kazanarak yollarına devam edeceklerini belirten Kurtuluş Yurt, "Adana Demirspor bu sezon hak ettiği yere yani Süper Lig'e çıkacak" dedi.

ÖZLEM BİTECEK
ŞIMŞEKLERIN kaledeki diğer bir ismi olan Emrullah Şalk ise, "Çok büyük bir camiada forma giyiyoruz. Bunun farkındayız. Adana Demirspor yıllardır Süper Lig özlemi yaşıyor. Takım arkadaşlarımızla birlikte bu gemiyi limana yanaştıracağız. Şimdi önümüzde Bursaspor ile oynayacağımız zorlu bir mücadele var. Taraftarımızla karşı karşıya geleceğiz. Heyecanlıyız. En iyisini yapmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu. Adana Demirspor'un altyapısından yetişen yıldız isim Yusufcan Demirok da, "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü Kurtuluş Yurt ve Emrullah Şalk gibi Türkiye'nin en iyi kalecileri ile birlikte çalışıyorum. Hacımız Uğur Tütüneker ve kaleci antrenörümüz Necati Uzun bizlerin her zaman yanında ve destekleyicisi oluyor" şeklinde konuştu.

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