Kalemiz kapalı TFF 1. Lig’de bugün Bursaspor ile karşı karşıya gelecek olan mavi-lacivertli ekibin kaledeki üç devi Kurtuluş Yurt, Emrullah Şalk ve Yusufcan Demirok, “Rakip oyunculara gol izni yok. Bu maçı kazanacağız” diye iddialı konuştu

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un başarılı eldivenleri Kurtuluş Yurt, Emrullah Şalk ve Yusufcan Demirok Bursaspor maçı öncesi iddialı konuştu. Bugün saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Bursaspor'u konuk edecek olan mavi-lacivertli ekibin kalesindeki devler, "Sahada kim olursa olsun hepimiz Adana Demirspor'un başarısı için mücadele ediyoruz" dedi.



BURSA MAÇINI KAZANACAĞIZ

Hazırlıklarını kaleci antrenörü Necati Uzun nezaretinde sürdüren kaleciler, "Kalemiz Bursaspor'a kapalı olacak" diye konuştular. Sezon başından bu yana Adana Demirspor'un kalesini koruyan ve Bursaspor maçını kazanarak yollarına devam edeceklerini belirten Kurtuluş Yurt, "Adana Demirspor bu sezon hak ettiği yere yani Süper Lig'e çıkacak" dedi.



ÖZLEM BİTECEK

ŞIMŞEKLERIN kaledeki diğer bir ismi olan Emrullah Şalk ise, "Çok büyük bir camiada forma giyiyoruz. Bunun farkındayız. Adana Demirspor yıllardır Süper Lig özlemi yaşıyor. Takım arkadaşlarımızla birlikte bu gemiyi limana yanaştıracağız. Şimdi önümüzde Bursaspor ile oynayacağımız zorlu bir mücadele var. Taraftarımızla karşı karşıya geleceğiz. Heyecanlıyız. En iyisini yapmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu. Adana Demirspor'un altyapısından yetişen yıldız isim Yusufcan Demirok da, "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü Kurtuluş Yurt ve Emrullah Şalk gibi Türkiye'nin en iyi kalecileri ile birlikte çalışıyorum. Hacımız Uğur Tütüneker ve kaleci antrenörümüz Necati Uzun bizlerin her zaman yanında ve destekleyicisi oluyor" şeklinde konuştu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU FF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un başarılı eldivenlerimaçı öncesi iddialı konuştu. Bugün saat 19.00'da'nda'u konuk edecek olanekibin kalesindeki devler,dedi.Hazırlıklarını kaleci antrenörünezaretinde sürdüren kaleciler,diye konuştular. Sezon başındanbu yana'un kalesinikoruyan vemaçını kazanarakyollarına devam edeceklerini belirtenKurtuluş Yurt,dedi.ŞIMŞEKLERIN kaledeki diğer bir ismi olan Emrullah Şalk ise,diye konuştu. Adana Demirspor'un altyapısından yetişen yıldız isim Yusufcan Demirok da,şeklinde konuştu.