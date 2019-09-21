Nurgaziev anısına açılan sergiyi Taçoy açtı

BUGÜN NELER OLDU

Modern Sanat Müzesi kurucular listesine adını yazdıran Gümüş Anahtar Onur Ödüllü, Kırgızistan Devlet Nişanı sahibi Dogdurberk Nurgaziev 9 Ağustos 2019 tarihinde hayatını kaybetti. Dogdurberk Nurgaziev'in anısına kendi eserlerinden oluşan sergi, Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. Sanatçı Dogdurbek Nurgaziev'in vefatının 40. günü anısına kendi eserlerinden oluşan serginin açılışına Bakan Hasan Taçoy, Kurucu Rektör Dr. Suat İ.Günsel, Dogdurbek Nurgaziev'in oğlu Erbol Dogdurbek Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Öğretim Elemanları, sanatçılarla davetliler katıldı. Serginin açılışında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Merhum Sanatçı Dogdurbek Nurgaziyev'in oğlu Erbol Dogdurbek ile Ekonomi ve Enerji Bakanı hasan Taçoy birer konuşma yaptı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sözlerine Hipokrat'ın binlerce yıl önce söylediği "Bilim ve Sanat uzun ömürlüdür" tümcesiyle başladı. Bu anlamlı günde, bir arada olduklarını vurgulayan Prof. Şanlıdağ, merhum sanatçının oğlu Erbol Dogdurbek'inde burada olduğunu belirterek, kendisine, kederli ailesine ve tüm sanat camiasına Yakın Doğu Ailesi olarak bir kez daha başsağlığı ve sabırlar diledi.