Öğretmenlere gelişim semineri

BUGÜN NELER OLDU

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğiyle öğretmenlere "Üst Düzey Düşünme ve Öğrenme Becerilerinin Öğretimi" ve "Öğretimde Bilişim Teknolojilerinin Etkili Kullanımı" konulu eğitim verildi. Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2023 eğitim vizyonu kapsamında "insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi" başlığı adı altında öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini geliştirmeye yönelik eğitim başlattı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesiyle iş birliği içinde Borsa Lisesi'nde 16 Eylül tarihinde başlayan "Üst Düzey Düşünme ve Öğrenme Becerilerinin Öğretimi" ve "Öğretimde Bilişim Teknolojilerinin Etkili Kullanımı" konulu eğitimler 17 Eylül günü tamamlandı. Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, eğitimleri veren Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mehmet Karakuş ve Doç. Dr. Akın Efendioğlu'na katkılarından dolayı teşekkür etti.