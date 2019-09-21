Rensi bebek hayata tutundu

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, 10 binde bir görülen kalbinde kalp-akciğer ana atardamarı olmadan doğan ve kalbi durmak üzere olan Iraklı Shaikhli ailesinin bebeği Rensi, VM Medical Park Mersin Hastanesi hekimlerinin yoğun çabası ve yapılan iki başarılı anjiyo sonrasında yaşama tutunmayı başardı. Mersin'de yaşayan Iraklı Shaikhli ailesinin bebeği Rensi, kalbinde kalpakciğer ana atardamarı olmadan dünyaya geldi. Doğduğu günün ilk saatlerinde morarma, solunum sıkıntısı çeken Rensi bebek, doğuştan kalp hastalığı şüphesi üzerine VM Medical Park Mersin Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Birimine sevk edildi. Hastanenin çocuk kardiyolojisinde yapılan EKO-EKG ve muayene sonrasında Rensi bebeğin kalbindeki akciğer atardamarının tamamen tıkalı olduğu ve doğuştan kalbindeki bir delik sayesinde yaşadığı belirlendi. Dünyada 10 bin doğumda bir rastlanan 'Pulmoner Artrezi' rahatsızlığı tespit edilen Rensi bebeğin yapılan detaylı tetkiklerinde, kalbindeki mevcut deliğin de daralmaya başlaması nedeniyle kalbinin durmak üzere olduğu görülünce vakit kaybetmeden acil müdahale kararı alındı. Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özyurt, Rensi bebek, hastanede iki kez uygulanan "katater anjiyo" yöntemi ile sağlığına kavuştuğunu söyledi. Rensi bebeğin Mersin'de yaşayan ve ticaretle uğraşan babası Ammar Al Shaikhli ise bebeklerinin sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Bizim için çok zor bir süreçti. Bebeğimiz yeni doğmuştu ve hayati tehlikesi vardı. Yenidoğan Yoğun Bakım hekimi Uzm. Dr. Banu Özyurt ve Çocuk Kardiyolojisi hekimi Doç. Dr. Abdullah Özyurt, bebeğimize hassasiyet göstererek çok yakından ilgilendi. İki anjiyo sonrası Rensi kontrol amaçlı yoğun bakımda kaldı ve13 gün sonra taburcu oldu" dedi.