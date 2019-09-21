Savcı itiraz etti cezaevine konuldu

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, iş kadını Ebru Berköz Karaca'yı (48) darp edip üzerine yanıcı madde döktüğü iddiasıyla ev hapsi cezasına çarptırılan Levent Göl (38), savcının itirazı üzerine tutuklandı. Olay, 17 Eylül Salı günü saat 21.00 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Kafe işleten Ebru Berköz Karaca'nın, iddiaya göre, daha önce mekanın işletmesi konusunda mahkemelik olduğu Levent Göl ve Doğan G. tarafından otomobille önü kesildi. 2 kişi tarafından tehdit edilen ardından dövülen Karaca'nın üzerine yakıcı madde döküldü. Hastaneye kaldırılan Karaca, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Levent Göl ev hapsi cezasına çarptırıldı. Göl, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek asıl mağdurun kendisi olduğunu söyleyip, "Ben kesinlikle arabayla önünü kesmedim. Kafenin çitlerini boyamak için boya aldık. Boyanın kapağı açıktı. Karaca ile tartışırken arbede çıktı. Boya bu sırada hem benim hem onun üzerine döküldü" dedi. Göl, savcının itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine konuldu.