Sultan kilo verip kılıktan kılığa girdi

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Adana'da geçen yıl eşiyle birlikte plan yapıp, 34 yaşındaki Ali Genç'i, 15 yaşındaki oğlu M.F.K.'ya öldürten Sultan K., tutuksuz yargılandığı davada müebbet hapse mahkum edildi. Sultan K., teslim olmak yerine kaçıp izini kaybettirdi. Firari hükümlünün yakalanmamak için kilo verip, kılıktan kılığa girdiği polis tarafından tespit edildi. Sokakta yürürken yakalanan Sultan K., yeniden cezaevine gönderildi.Olay, 20 Eylül 2018'de merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; motosikletiyle seyir halinde olan Ali Genç, uğradığı pompalı tüfekli saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Polis, katil zanlısı 15 yaşındaki M.F.K. ile azmettiricisi baba Ali Rıza (41) ve anne Sultan K.'yı (37) da gözaltına alındı. Karı koca azmettirmekten 15 yaşındaki çocuksa Ali Genç'i öldürmek suçundan tutuklandı. Zanlıların haklarında Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Geçtiğimiz Ağustos ayında karara bağlanana davada anne müebbet, baba 18 yıl, oğul da 5 yıl 10 ay hapse mahkum edildi. M.F.K., yaşının küçük olması ve cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı. Baba Ali Rıza A., ilk duruşmada tahliye olduktan sonra başka bir suçtan cezaevine yattığı belirlenirken tutuksuz yargılanan anne Sultan K. teslim olmak yerine firari gezdiği saptandı.Hakkında yakalama kararı çıkartılan Sultan K.'nın izine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ulaştı. Sultan K.'nın yakalanmamak için kilo verip, kılık değiştirdiğini tespit eden polis, firari hükümlüyü Hürriyet Mahallesi'nde yolda yürürken yakalandı. Saçı açık olmasına rağmen, evden başörtülü olarak çıkan Sultan K.'nın bunu bir tedbir olarak yaptığı belirlendi. Hükümlü Sultan K., adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.