Tarsus’ta yeni sağlık kompleksi hizmette

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İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2018 yılı içerisinde ihalesi yapılan Tarsus Sağlık Kompleksi tamamlanarak hizmete girdi. Mersin İl Sağlık Müdürü Dr.Sinan Bahçacı, 2018 yılını Mersin'in sağlık altyapısını güçlendirmek için atılım yılı olarak belirlediklerini ve çalışmaların bu doğrultuda ilerlediğini söyledi. Bahçacı, "2018 yılı içerisinde gerek il merkezi gerekse ilçelerimizin ihtiyacı olan hizmet binalarımızın ihalesini yaparak ilgili firmalara yer teslimini yaptık İlk gözlemlerim sonrasında Mersin'in en büyük ilçesi Tarsus'un sağlık altyapısında önemli eksikliklerinin olduğunu tespit ettim. Bunun üzerine yatırımlarda önceliği Tarsus'a verdik. Geçtiğimiz yıl ihalesini yapıp yer teslimini yaptığımız Tarsus Sağlık Kompleksi 15 ayda tamamlandı" dedi. Dr.Sinan Bahçacı, "Tarsuslulara hizmet verecek sağlık kompleksimiz yaklaşık 4 milyon liraya mal olan bu bina İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binası olmanın yanı sıra Sağlıklı Hayat Merkezi, Kanser Erken Tanı, Teşhis ve Eğitim Merkezi, 6 birimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu olarak da hizmet verecek" diye konuştu. Yapımı devam eden 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi hizmet binasının da kaba inşaatının takmlandığı müjdesini veren Bahçacı, "İnce işlerde ise önemli mesafe alındı. İnşallah önümüzde ki yılın 3. Çeyreğinde bu tesis de hizmete girecek ve Tarsus'un sağlık alanında çok önemli bir ihtiyacı daha karşılanmış olacak" dedi.