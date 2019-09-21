Vali Doğan: Hatay’ın marka değeri yüksek

BUGÜN NELER OLDU

Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan, Hatay Tanıtım ve Gastronomi Günleri etkinliğinin tanıtım programı gerçekleştirildi. Antakya'da bulunan Meclis Binası önünde gerçekleştirilen programa Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra Hatay Büyükşehir Başkan Vekili Adnan Özkaya ile ilçe kaymakamları, oda başkanları ile vatandaşlar katıldı. Hatay'ın yüksek marka değeriyle insanların ilgisini çeken bir şehir olduğunu kaydeden Vali Doğan, "İnsanların şehrimizden hüsranla ayrılmamaları için sorumluluk makamında olan tüm yetkililerin bunu iyi bilmesi lazım ki insanlar yeniden gelme isteğiyle şehrimizden ayrılsınlar. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü bu şehir yaylasıyla, deniziyle, ovasıyla, tarihiyle, turizmiyle, kültürüyle gerçekten insanların dikkatini çekiyor, cezbediyor, insanlar bölgeyi ziyaret etmek istiyor ve akın akın da gelmeye başladılar" dedi. "Ben 26'sında başlayacak olan Hatay Günleri'nin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Destek veren odalarımıza, belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza ve STK'larımıza teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum Hatay günlerinin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Çok ciddi bir çalışma oldu." dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek etkinlik konvoyunun uğurlanmasıyla program sona erdi.