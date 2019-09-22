250 bisikletçi spor için pedal çevirdi

GAZIANTEP Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan
'ın da yer aldığı 250 bisiklet kullanıcısı şehir turu attı. "Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme"
temalı "Birlikte Yürüyelim"
sloganıyla kutlanmaya devam edilen Avrupa Hareketlilik Haftası
'nda renkli görüntüler yaşandı. Tur eski Kamil Ocak Stadyumu
karşısında yer alan Arkeoloji Müzesi
önünden başlayarak Topcuoğlu Camisi
önünde son buldu. Belediye önünden hareket eden 250 bisiklet kullanıcısı, yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi hep birlikte kat etti.
Etkinliğe; büyükşehir belediye çalışanları, Gaziantep Bisikletçileri Derneği
üyelerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu da bisiklet kullanmanın zevkini yaşadı.