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250 bisikletçi spor için pedal çevirdi

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019
250 bisikletçi spor için pedal çevirdi
GAZIANTEP Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan'ın da yer aldığı 250 bisiklet kullanıcısı şehir turu attı. "Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme" temalı "Birlikte Yürüyelim" sloganıyla kutlanmaya devam edilen Avrupa Hareketlilik Haftası'nda renkli görüntüler yaşandı. Tur eski Kamil Ocak Stadyumu karşısında yer alan Arkeoloji Müzesi önünden başlayarak Topcuoğlu Camisi önünde son buldu. Belediye önünden hareket eden 250 bisiklet kullanıcısı, yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi hep birlikte kat etti. Etkinliğe; büyükşehir belediye çalışanları, Gaziantep Bisikletçileri Derneği üyelerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu da bisiklet kullanmanın zevkini yaşadı.
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250 bisikletçi spor için pedal çevirdi
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