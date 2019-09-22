250 bisikletçi spor için pedal çevirdi

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla'ın da yer aldığı 250 bisiklet kullanıcısı şehir turu attı.temalısloganıyla kutlanmaya devam edilen'nda renkli görüntüler yaşandı.karşısında yer alanönünden başlayarakönünde son buldu.Etkinliğe; büyükşehir belediye çalışanları,üyelerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu da bisiklet kullanmanın zevkini yaşadı.