Antakya’da aşure günü düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Muharrem Ayı münasebetiyle Antakya Belediyesi'nin düzenlediği 'Aşure İkramı' programına katıldı. 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve eşi Saadet Yılmaz'ın yanı sıra Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Defne Kaymakamı Nevzat Şengök, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sara Gök ve vatandaşlar katıldı. Başkan Yılmaz, Muharrem Ayının maneviyatı, bereket, birliktelik ve paylaşımın simgesi olan 'Aşure İkramı' programında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, programın ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.