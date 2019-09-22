Gaziantep’te doğalgaz kullanımı arttı

Gaziantep'te konutlarda doğalgaz kullanımı yüzde 60'a yükseldi. 2014 yılında yüzde 30 olan doğalgaz kullanımının 5 yıl içinde iki katına çıkarılmasıyla il genelinde karbon salınımı azaltılarak temiz çevre için önemli bir mesafe kat edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İklim Değişikliği Eylem Planını hazırlayan ilk belediye olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin son olarak 2017 yılı Aralık ayında, ortalama küresel ısınmanın 20 derecenin altında tutulmasına katkıda bulunmak gibi ortak bir vizyona sahip olan başkanlar akdini imzaladığını anımsatarak 2030 yılı için sera gazı emisyonlarını en az yüzde 40 azaltmayı ve iklim değişikliğine uyum konusunda bir program oluşturmayı taahhüt ettiklerini anlattı. Eylem planlarıyla ulaşım, hizmet, sanayi ve konut sektörleriyle atık yönetimi ve su yönetiminde sera gazlarını azaltmaya yönelik sektörlere göre alt faaliyetler belirlendiğini bildiren Şahin, "Heryıl teknolojiyi ve binalarda yeni enerji verimliliği yöntemlerini takip ediyoruz. Projelerle enerji tüketimini olabilecek en az düzeye indirerek, çevreye karbondioksit salınımını da azalttık" dedi. En büyük hedeflerinin sıfır karbon emisyonuna sahip belediye haline gelmek olduğunu söyleyen Başkan Şahin, "Dünya'nın giderek en büyük sorunu haline gelen enerji ihtiyacını, yenilenebilir enerji kaynakları ve temiz enerji kaynaklarıyla çevreye zarar vermeden çözmemiz mümkün olduğu bilincine sahip olan belediye olarak bu kapsamda ülkede örnek gösterilebilecek projelere imza attık" diye konuştu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde istifade ederek, ülkenin enerji üretimine ve enerji verimliliğine katkı sağlayarak kent bazında karbon emisyonunu düşürmek istediklerini kaydeden Şahin, "Bu doğrultuda toplamda 10,56 Mw kurulu gücünde yenilenebilir enerji santralimiz faaliyette. Yenilenebilir enerji alanında güneş enerjisi ile beraber rüzgar ve biyogaz enerji santrali çalışmaları yürütülüyor. Oğuzeli Gündoğan'da 1 MW Hayvansal atık kaynaklı biyogaz enerji santrali ile çevresel problemler çözüme kavuşturuldu" dedi.