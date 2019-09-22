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kaçakçılarına göz açtırmadılar

Giriş Tarihi: 22.9.2019
Göçmen kaçakçılarına göz açtırmadılar
HATAY'IN Yayladağı ilçesinde Suriye uyruklu 30 düzensiz göçmeni kaçak yollardan kente getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kışlak ve Şenköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Kışlak ve Şenköy mahalleleri kırsalında yaptıkları faaliyet sonucu, kente kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 30 düzensiz göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresindeki işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan M.Ş., M.K. ve H.H. adlı 3 kişi tutuklandı.
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Göçmen kaçakçılarına göz açtırmadılar
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