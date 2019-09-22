Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kötü oynadık ve kaybettik

Kötü oynadık ve kaybettik

Teknik Direktörü , Erzurum yenilgisini bu sözlerle açıkladı: “Beklentilerimizi alamadık. Gönül isterdi ki Erzurum’dan puanlarla ayrılalım.”

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019
Kötü oynadık ve kaybettik

TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 mağlup olan Adanaspor'da moraller bozuldu. Teknik direktör Levent Eriş ellerine geçen avantajı iyi değerlendiremediklerini belirterek, "Erzurumspor'un dizilişini gördükten sonran onların yüksek ve duran toplardan etkili olacaklarını düşünmüştük. Bunun için de önlemlerimizi aldığımızı düşünüyorum. Yediğimiz golde bizim pozisyona girmemiz gerekirken kötü yakalandık ve goller yedik. Beklentilerimizi alamadık" dedi. Eriş, galibiyeti hak edecek oyunu ortaya koyamadıklarını belirterek, "Hiç beklemediğimiz bir oyunu ortaya koyduk. 1-0 öne geçen takım daha sakin ve arkada bıraktığı boşluklara daha fazla değerlendirecek durumda olmalıydı. Rakibimizin de zaafları vardı ama değerlendiremedik. Maçı bizim kazanmamız gerekirdi diye bir şey söyleyemem çünkü ortadaki futbol belli. Buradan kaybetmeden dönebilirdik" şeklinde konuştu.


ADANASPORSUZ YARIŞ OLMAZ
Adanaspor'un ligin iddialı ekiplerinden biri olduğuna dikkati çeken Levent Eriş, "Adanasporsuz yarışın olmayacağını düşünüyorum. Biz iyi oyuncu grubuna sahibiz ama değişik yerlerden farklı oyuncuları bir araya getirdik. Bunun için de adaptasyon zaman alıyor. Daha ciddi oyun oynamak adına önlemler almamız gerekiyor" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kötü oynadık ve kaybettik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN