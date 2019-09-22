Kötü oynadık ve kaybettik

TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 mağlup olan Adanaspor'da moraller bozuldu. Teknik direktör Levent Eriş ellerine geçen avantajı iyi değerlendiremediklerini belirterek, "Erzurumspor'un dizilişini gördükten sonran onların yüksek ve duran toplardan etkili olacaklarını düşünmüştük. Bunun için de önlemlerimizi aldığımızı düşünüyorum. Yediğimiz golde bizim pozisyona girmemiz gerekirken kötü yakalandık ve goller yedik. Beklentilerimizi alamadık" dedi. Eriş, galibiyeti hak edecek oyunu ortaya koyamadıklarını belirterek, "Hiç beklemediğimiz bir oyunu ortaya koyduk. 1-0 öne geçen takım daha sakin ve arkada bıraktığı boşluklara daha fazla değerlendirecek durumda olmalıydı. Rakibimizin de zaafları vardı ama değerlendiremedik. Maçı bizim kazanmamız gerekirdi diye bir şey söyleyemem çünkü ortadaki futbol belli. Buradan kaybetmeden dönebilirdik" şeklinde konuştu.



ADANASPORSUZ YARIŞ OLMAZ

Adanaspor'un ligin iddialı ekiplerinden biri olduğuna dikkati çeken Levent Eriş, "Adanasporsuz yarışın olmayacağını düşünüyorum. Biz iyi oyuncu grubuna sahibiz ama değişik yerlerden farklı oyuncuları bir araya getirdik. Bunun için de adaptasyon zaman alıyor. Daha ciddi oyun oynamak adına önlemler almamız gerekiyor" dedi.