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Lastiği patlayan kamyonet devrildi

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019
Lastiği patlayan kamyonet devrildi
KAHRAMANMARAŞ'IN Elbistan ilçesinde, lastiği patlayan kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Bünyamin Balıkçı (47) idaresindeki 20 R 1836 plakalı kamyonetin, Elbistan- Ekinözü kara yolu Güblüce Mahallesi yakınlarında lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, sürücünün yanı sıra kamyonette bulunan Eyyüp Topal (54), Mehmet Kurtoğlu (42), Ömer Muslu (49) ile Durmuş Kancı (33) yaralandı. 112
Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Lastiği patlayan kamyonet devrildi
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