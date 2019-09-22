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Niğde sağlık müdüründen inceleme

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019
Niğde sağlık müdüründen inceleme
NİĞDE'YE yeni atanan Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde inceleme yaptı. Başhekimlik Toplantı Salonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ve Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın koordinatörlüğündeki toplantıya başkan, başkan yardımcıları ve hastane yöneticileri katıldı. Niğde'ye yapılacak sağlık hizmetlerinin konuşulduğu Eylül Ayı Koordinasyon ve İstişare Toplantısı sonrasında İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Niğde Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni gezdi. Hastanede yapılan çalışmalar hakkında Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın'dan bilgi aldı.
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Niğde sağlık müdüründen inceleme
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