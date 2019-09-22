Niğde sağlık müdüründen inceleme

BUGÜN NELER OLDU

yeni atanan Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde inceleme yaptı. Başhekimlik Toplantı Salonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ve Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın koordinatörlüğündeki toplantıya başkan, başkan yardımcıları ve hastane yöneticileri katıldı. Niğde'ye yapılacak sağlık hizmetlerinin konuşulduğu Eylül Ayı Koordinasyon ve İstişare Toplantısı sonrasında İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Niğde Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni gezdi. Hastanede yapılan çalışmalar hakkında Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın'dan bilgi aldı.